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Ucuz ürün satarak bir yere gelinmez

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) öncülüğünde düzenlenen ve Türk markaları ile tasarımcıları küresel vitrine taşıyan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek

09 Eylül 2018 Pazar 21:50
Ucuz ürün satarak bir yere gelinmez

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ucuz hazırgiyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp küresel moda endüstrisinin merkezlerinden biri yapmak istediklerini söyledi.

Gültepe, sektörel üretimde katma değeri 4 yılda yüzde 50 arttırıp ihracata 9 milyar dolar artı yazdıracaklarını bildirdi. Gültepe hazırgiyim endüstrisinin ülke ekonomisi için stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yakaladıkları 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olduklarını belirtti.
EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 10.09.2018 02:51
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