Ucuz ürün satarak bir yere gelinmez

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ucuz hazırgiyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp küresel moda endüstrisinin merkezlerinden biri yapmak istediklerini söyledi.

Gültepe, sektörel üretimde katma değeri 4 yılda yüzde 50 arttırıp ihracata 9 milyar dolar artı yazdıracaklarını bildirdi. Gültepe hazırgiyim endüstrisinin ülke ekonomisi için stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yakaladıkları 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olduklarını belirtti.

EKONOMİ SERVİSİ