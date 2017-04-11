Ukraynalı turistler Türkiye’yi tercih etti

HABER MERKEZİ

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Ukrayna ile ilgili raporuna göre, Ukrayna’dan çıkan turist sayısı yıllık yaklaşık 1.5 milyon olurken, bunun yaklaşık yüzde 75’i Türkiye’ye geliyor. TÜROB, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (UITT) sonrasında pazarla ilgili beklenti ve öngörüleri içeren bir sonuç raporu hazırladı. Rapora göre, geçen yıl Ukrayna’dan Türkiye'ye gelen turist sayısında maksimum seviyeye ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Söz konusu pazarda bu yıl da artış bekleniyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı istikrarlı artışla geçen yıl 1 milyonu geçmişti. 2016 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye yüzde 48 artışla 1 milyon 45 bin, Antalya ’ya yüzde 82 artışla 527 bin ve İstanbul ’a yüzde 7 artışla 270 bin turist gelmişti. Bu arada, geçen yıl yaklaşık 150 bin Türk vatandaşı Ukrayna’yı ziyaret etti.

Ukraynalılar en çok Antalya’ya gidiyor

Rapora göre, Ukraynalı turistlerin Türkiye'de kalışlarında kolaylıklar sağlandı. Geçen yıl Ukrayna vatandaşlarına son 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemek kaydıyla 60 gün olarak uygulanan vize muafiyeti 90 güne çıkarıldı. İki ülke vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmaya imza atıldı ancak çipli kimlik kartlarının sayısının henüz düşük olması ve bürokratik işlemler nedeniyle uygulamanın 2017 yılı için turizm sektörüne önemli bir katkısı beklenmiyor. Ukraynalı turistler, Türkiye’de ağırlıklı olarak Antalya ve İstanbul’u tercih ediyor. Ulaşım çeşitliliği dikkate alındığında, Ukrayna’dan Türkiye'ye bireysel seyahat eden turist sayısı her geçen gün artıyor. İşletmeler tarafından pazarlama faaliyetlerinde bu durumun dikkate alınmasının yararlı olması bekleniyor. Ukraynalı turistler, Türkiye dışında en fazla İsrail, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Mısır, Tayland, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Özellikle düşük fiyatlar ve coğrafi yakınlık dolayısıyla Bulgaristan’ın, bu yıl Ukrayna’dan alacağı turist sayısını önemli miktarda artırması bekleniyor.