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Ulaşımda 'havalı' büyüme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5.6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu

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Ulaşımda 'havalı' büyüme

Türkiye'de havayolu işletmeleri tarafından kullanılan yolcu uçağı sayısı 2008'de 271 iken, bu ay itibarıyla rakam yüzde 265 artışla 988'e yükseldi. 2008 yılında 43'ü iç, 109'u dış hat olmak üzere 152 uçuş noktası bulunurken, bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla uçuş noktası sayısı yüzde 94 artışla 295 oldu.

İş jeti sayısında da 2008-2017 yıllarında önemli oranda artış dikkati çekti. Türkiye'de 2008'de 55 iş jeti bulunurken, bu ay itibarıyla sayı yüzde 41.8 artışla 78'e ulaştı. Türkiye'deki havayolu işletmecileri tarafından kullanılan balon sayısında da rekor düzeyde artış gerçekleşti. 2008 yılında 57 olan balon sayısı, bu ay itibarıyla yüzde 337'lik artışla 249'a çıktı. EKONOMİ SERVİSİ

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