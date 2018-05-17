Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101869
ALTIN
185.129
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0286
EURO
5.2589
banner138

Ülkelerin borcu 19 trilyon dolar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan piyasaların toplam borcunun son 10 yıl içerisinde 14 trilyon dolar artarak, 19 trilyon dolara yükseldiğini açıkladı. Fitch, Türkiye'nin piyasalardaki değişime karşı en hassas 3 ülkeden biri olduğuna vurgu yaptı

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:25
Ülkelerin borcu 19 trilyon dolar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasaların toplam borcunun yaklaşık 19 trilyon dolara ulaştığını duyurdu. Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, gelişmekte olan piyasaların toplam borcunun son 10 yıl içerisinde 5 trilyon dolardan yaklaşık 19 trilyon dolara yükseldiği belirtildi. 

Borçlanma seviyelerinde görülen yüksek artış nedeniyle gelişen piyasaların, ABD’nin parasal sıkılaştırma adımlarına karşı hassas olduğu aktarılan açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2019 sonuna kadar en az 6 kez faiz artırımına gitmesinin beklediği kaydedildi. Açıklamada, "Eğer geniş mali koşullar tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırılırsa gelişmekte olan ülkelerin borçları baskı altına girebilir. Eğer yatırımcıların gelişen piyasalara yönelik risk algısı tersine dönerse borçlular, sermaye çıkışı, kur ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluştururken, kendi piyasalarında borçlarını yeniden finanse etme zorlukları ile karşılaşabilirler" denildi.

Borç bulmak artık daha zor!

Fitch Ratings açıklamasında, varlık getirisinin artmasıyla yatırımcıların ABD varlıklarına yönelebileceği ve gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının azalabileceği, bu durumun halihazırda cari açıklarını finanse etmek ya da dış borçlarının yeniden finansmanını sağlamak konusunda zorluk yaşayan hükümetlerin üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde gelişen piyasalardaki para birimlerinin değer kaybedebileceği, döviz rezervlerinin azalabileceği belirtildi. Ukrayna, Türkiye ve Arjantin'in piyasalardaki değişime karşı en hassas ülkeler olduğu kaydedilen açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan’da da dış borca olan yüksek bağımlılık nedeniyle risklerin görüldüğü bildirildi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı
Japonya’dan ABD’ye misilleme geliyor
Japonya’dan ABD’ye misilleme geliyor
Türk kirazına Çin’den övgü
Türk kirazına Çin’den övgü
Dev cari açıkta ‘enerji’ yük oldu
Dev cari açıkta ‘enerji’ yük oldu
Rusya’ya ihracat iyi gidiyor
Rusya’ya ihracat iyi gidiyor
Şok, 18 Mayıs’ta borsada
Şok, 18 Mayıs’ta borsada
Yabancılar Türkiye’ye yatırıma soğuk
Yabancılar Türkiye’ye yatırıma soğuk
Dövizde zapturapt dönemi
Dövizde zapturapt dönemi
İki ilimizde daha petrol bulundu!
İki ilimizde daha petrol bulundu!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim