Ülkemize kazandırılacak döviz kıymetli

Özellikle bugünlerde ülkemize getirilecek her dövizin çok kıymetli olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Ülkesini seven sanayici ve işinsanları olarak bizler üreterek, teknoloji ve katma değerli ürün ihraç ederek başka ekonomik darbe girişimlerini engellemekle mükellefiz. Bunun yolu da daha fazla ihracat yapmaktan geçmektedir. Ekonomik Birlik ve Örgütlerimizin üyelerinden elde ettiği tasarrufları ihracatı daha da artırmak adına ekonomiye kazandırmak milli bir görevdir” diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ