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Ülkemize kazandırılacak döviz kıymetli

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, ihracatçılara sağlanan mevcut kaynakların yanı sıra başta TOBB, TESK, TTİS, KESK ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi ekonomik ve meslek örgütlerinin bankalarda biriken milyarlarca lirayı bulan mevduatlarının üretici ve ihracatçıların kullanımına sunulması gerektiğini söyledi

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:10
Ülkemize kazandırılacak döviz kıymetli

Özellikle bugünlerde ülkemize getirilecek her dövizin çok kıymetli olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Ülkesini seven sanayici ve işinsanları olarak bizler üreterek, teknoloji ve katma değerli ürün ihraç ederek başka ekonomik darbe girişimlerini engellemekle mükellefiz. Bunun yolu da daha fazla ihracat yapmaktan geçmektedir. Ekonomik Birlik ve Örgütlerimizin üyelerinden elde ettiği tasarrufları ihracatı daha da artırmak adına ekonomiye kazandırmak milli bir görevdir” diye konuştu.
EKONOMİ SERVİSİ

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