Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96661
ALTIN
188.909
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0467
EURO
5.3211

Ülker, bayrama hazır

Ülker, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda tüketicilerinin artan taleplerini karşılamaya hazır. Çikolatada 23, şekerlemede ise 29 farklı ambalaj ve iki yeni ürünüyle tüketicilerle buluşacak

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:47
Ülker, bayrama hazır

74 yıldır en sevilen ürünleriyle bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı. Ülker’in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğuna dikkat çeken pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen senenin rakamları ve ikramlık trendleri hakkında bilgi verdi. Buyurgan, 2017 yılında toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7.5 milyar TL’ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1.3 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Çikolata tercihi katlandı

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında Türkiye’de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL, şekerlemede 385 milyon TL idi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38.6’ya ulaştırdı. Bayram çikolatası tüketimleri bölgelere göre ayrıldığında yüzde 29’la Marmara ilk sırada yer alırken, yüzde 26.5’la İç Anadolu, yüzde 18.5’la Doğu ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 46 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bu bölgeyi yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile  Marmara takip ediyor.”

İkramlara fark katacak ürünler

Bayramın hem tüketiciler hem de Ülker için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Buyurgan, Ülker’in bayramlık çikolata portföyüne bu yıl eklenen Coco Star ve Albeni çeşitlerinin Ramazan Bayramı ikramlarına farklı bir alternatif olacağını söyledi. Yeni ürünlerin yanı sıra tüketicilerin, pazarının lideri Ülker Ece Çikolata’ya, şekerleme tarafında da Ülker Lokumcuk ve Ülker Damla Sakızlı Toffe’ye yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Çikolatayı nasıl saklayalım?

• Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata buzdolabı dışında saklanmalı

• Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor.

• İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor.

• Çikolatada, tüketicilerin özellikle görünümü parlak, üzerinde beyazlama ve kırık izi olmayan ürünleri tercih etmesi ve ürünlerin 18 ila 22 derece arasında buzdolabı dışında serin bir yerde saklanması öneriliyor. AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap emlakçılar geliyor
Arap emlakçılar geliyor
İngiliz perakende devine kayyum atandı
İngiliz perakende devine kayyum atandı
Ege’de oteller yüzde 100 dolu
Ege’de oteller yüzde 100 dolu
Derecelendirilmekten THY vazgeçti
Derecelendirilmekten THY vazgeçti
Gülle’den gövde gösterisi
Gülle’den gövde gösterisi
Vatandaşın acı tablosu
Vatandaşın acı tablosu
Çatısında elektrik üretene müjde
Çatısında elektrik üretene müjde
Yazlık kiralamak ateş pahası
Yazlık kiralamak ateş pahası
Araba fiyatına bilgisayar
Araba fiyatına bilgisayar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim