Ülker, bayrama hazır

74 yıldır en sevilen ürünleriyle bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı. Ülker’in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğuna dikkat çeken pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen senenin rakamları ve ikramlık trendleri hakkında bilgi verdi. Buyurgan, 2017 yılında toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7.5 milyar TL’ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1.3 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Çikolata tercihi katlandı

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında Türkiye’de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL, şekerlemede 385 milyon TL idi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38.6’ya ulaştırdı. Bayram çikolatası tüketimleri bölgelere göre ayrıldığında yüzde 29’la Marmara ilk sırada yer alırken, yüzde 26.5’la İç Anadolu, yüzde 18.5’la Doğu ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 46 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bu bölgeyi yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Marmara takip ediyor.”

İkramlara fark katacak ürünler

Bayramın hem tüketiciler hem de Ülker için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Buyurgan, Ülker’in bayramlık çikolata portföyüne bu yıl eklenen Coco Star ve Albeni çeşitlerinin Ramazan Bayramı ikramlarına farklı bir alternatif olacağını söyledi. Yeni ürünlerin yanı sıra tüketicilerin, pazarının lideri Ülker Ece Çikolata’ya, şekerleme tarafında da Ülker Lokumcuk ve Ülker Damla Sakızlı Toffe’ye yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Çikolatayı nasıl saklayalım?

• Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata buzdolabı dışında saklanmalı

• Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor.

• İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor.

• Çikolatada, tüketicilerin özellikle görünümü parlak, üzerinde beyazlama ve kırık izi olmayan ürünleri tercih etmesi ve ürünlerin 18 ila 22 derece arasında buzdolabı dışında serin bir yerde saklanması öneriliyor. AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL