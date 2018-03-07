Ülker'den kârlılık rekoru

YENİ MESAJ/EKONOMİ SERVİSİ

Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılında satışlarını yüzde 14.7 artırarak 4.8 milyar TL’ye, net dönem kârında yüzde 51.6’lık artışla 431 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, böylece tarihinin en yüksek ciro ve net kârını gerçekleştirdi. Şirket, 2017 yıl sonu itibariyle FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 22 artışla 575.3 milyon TL’den 701.4 milyon TL’ye ulaştırarak yüzde 14.6’lık bir marjla yeni bir rekora imza attı. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, Ülker AŞ'nin hem Türkiye’de hem de yurtdışı operasyonlarında istikrarlı bir şekilde son 5 senedir sürekli büyüdüğüne, büyümenin 2017 yılında da en yüksek rakama ulaştığını açıkladı.

Tütüncü, şunları söyledi: "2017 yılında Ülker olarak bölgede (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya), büyüme stratejimiz çerçevesinde Kazakistan Hamle fabrikasının ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldık. Dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva’nın yeni market serisini Türkiye’de üretmeye başlayarak, 8 bini aşkın perakende noktasının raflarında tüketicilerimizle buluşturduk.

Godiva yeni market serisinin Orta Doğu pazarlarında da lansmanlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2017 yılında Godiva’yı Türkiye’den başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç etmeye başladık. Ülker’in Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan fabrikalarında Pladis ve Godiva şirketlerinin markalarını üreterek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların erişemediği global dünyaya ihracatını yapıyoruz. Bu büyüyen ve gelişen coğrafyalardaki potansiyeli değerlendirerek global, bölgesel ve yerel markalarımızla sinerji yaratarak bu bölgelerdeki pazarlarda ya birinci ya da birinciliğe en yakın büyüklüklere sahip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Hedef çift haneli büyüme

"Ülker'in Türkiye bünyesindeki inovasyon merkezlerimizi kullanarak, yüksek teknolojiye sahip üretim merkezlerimizdeki verimli üretim teknikleri ile rekabet gücümüzü, satış ve karlılığımızı artırıyoruz" diyen Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, "Ülker Bisküvi olarak, sürdürülebilir kârlı büyüme potansiyelini, 2018 yılında da çift haneli büyüme rakamları ile devam edeceğine eminim. Ülker A.Ş; Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da, global, bölgesel ve yerel markaları, fabrikaları ve kendi satış teşkilatı ile birçok ülkede pazar lideri ve önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek” dedi.