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Ülker rekor kâr açıkladı

Ülker Bisküvi, bu yıl Nisan-Mayıs döneminde 1 milyar 330 milyon TL’lik ciroya, 241.7 milyon liralık kâra ulaştı

10 Ağustos 2018 Cuma 17:04
Ülker rekor kâr açıkladı

Ülker Bisküvi 2018’in ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci çeyrek net dönem kârı 241.7 milyon TL olarak gerçekleşerek, kendi rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre şirketin net kârı yüzde 168 büyüdü. Şirket ikinci çeyrekte ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 25 artırdı ve önemli bir büyüme elde etti. Ülker Bisküvi’nin toplam cirosunun içindeki yüzde 34’lük pay dövize dayalı gelirlerden oluşuyor. Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 artışla 1 milyar 330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu. Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ikinci çeyreğinde 200 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ikinci çeyreğinde 241.7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hızlı büyümeye devam

Ülker Bisküvi’nin ikinci çeyrekte de hızlı büyümesini devam ettirdiğini açıklayan Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti: “Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefimizin, yaptığımız inovasyonların ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Toplam atıştırmalık işleri ciromuzu 2018 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.3, toplam FAVÖK’ümüzü yüzde 21.8 ve net kârımızı yüzde 168 artırarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzü, yetkinliğimizi ve uyguladığımız etkin stratejilerin başarısını bir kez daha ispat etmiş olduk.

Şok’ta satışlar yolunda

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri Şok Marketler, 2018’in ilk yarısında toplam satışlarını yüzde 34 arttırarak 5.5 milyar TL ciroya ulaştı. Şok Marketler, yılın ilk yarısında 632 yeni mağaza açarak yıllık ortalama bin mağaza açma hedefine sağlam adımlarla yaklaştığını gösterdi ve yine aynı dönemde yaklaşık 3 bin kişiye daha istihdam sağlayarak, çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı. Şirket, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını yüzde 46 artırarak 227 milyon TL’ye çıkarmış oldu. EKONOMİ SERVİSİ

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