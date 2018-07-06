Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Ülker’e Avrupa’dan ödül

Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) ‘Üstün Lezzet Ödülü’nü ikinci kez almayı başardı

06 Temmuz 2018 Cuma 17:33
Ülker’e Avrupa’dan ödül

Ülker’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Ödül, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor. Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, Nielsen Perakendeci Paneli tarafından, 2016 yılında ‘Çığır Açan İnovasyon Ödülü’nü de kazanmıştı. O’lala Sufle ilk olarak 2014 yılında piyasaya sunulmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney illerinde klima satışı patladı
Güney illerinde klima satışı patladı
BDDK’dan kart limiti ayarı
BDDK’dan kart limiti ayarı
Genç çalışanlar BES’te kalıyor
Genç çalışanlar BES’te kalıyor
Buğday ekiminde şok düşüş
Buğday ekiminde şok düşüş
Karpuz eken yandı
Karpuz eken yandı
Konut üreticilerinden kampanyaya devam
Konut üreticilerinden kampanyaya devam
Hazır giyim ihracatının 3’te 1’i iki ülkeye yapıldı
Hazır giyim ihracatının 3’te 1’i iki ülkeye yapıldı
İhracatın 5’te biri otomotivden
İhracatın 5’te biri otomotivden
Mutfak alev alev... İşte son fiyatlar
Mutfak alev alev... İşte son fiyatlar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim