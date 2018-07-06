Ülker’e Avrupa’dan ödül

Ülker’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Ödül, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor. Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, Nielsen Perakendeci Paneli tarafından, 2016 yılında ‘Çığır Açan İnovasyon Ödülü’nü de kazanmıştı. O’lala Sufle ilk olarak 2014 yılında piyasaya sunulmuştu.