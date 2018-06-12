Umutlar bayram tatilinde

2016 yılında yaşadığı büyük düşüşten sonra turizmde 2017 yılını toparlanma yılı olarak geçiren Antalya’da 2018 yılı parlama yılı oldu.

2018 yılının ilk 5 ayında 2 milyon 874 bin 105 turist ziyaretiyle en iyi Mayıs ayı rekorunu kıran Antalya, Haziran ayında da bu yükselişini sürdürüyor. Özellikle okulların yaz tatiline girmesine kaşın Ramazan ayı ve seçim öncesi olması dolayısıyla yerli turist rezervasyonlarında kısa süreli bir durgunluk yaşansa da, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla erken ve son dakika rezervasyonlarında ciddi artışlar oldu.

Turizmciler kıyı kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını kaydederken, Ramazan ayında yaşanan iç piyasadaki durgunluğu bayram tatiliyle doldurulacağını, 2018 yılında da 40 milyon olan turist rekorunun 45 milyonla kırılabileceğini söyledi.

Ramazan Bayramı’nın iç turizmi hareketlendireceğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu hareketliliğin otellerdeki doluluk oranına yansıyacağını kaydetti.

Karaloğlu, “Şu anda elimizde net veriler yok ama şuanda yabancı misafirlerle sağlanan doluluk ve bayramın sağlayacağı iç turizmdeki hareketlilik de otellerin yüzde yüz dolu olacağını düşünüyorum” dedi.

Rezervasyonlar tatminkar

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim ve Ramazan ayının üst üste gelmesi dolayısıyla Haziran ayındaki rezervasyonlarda bir sakinlik yaşandığını ancak bayrama 1 hafta kala son dakika rezervasyonlarıyla yoğunluğun arttığını kaydetti.

"Rezervasyon trafiği oldukça tatminkar" diyen Ayık, rakamların geçen yılın üzerinde seyrettiğini ifade etti.

2017 yılında başlayan büyüme trendinin 2018 yılında da devam ettiğini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise an itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Haziran ayı itibariyle yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşı karşıya olduklarını belirten Yağcı, "Şu an itibariyle kıyı bölgelerimiz itibariyle yüksek doluluklar hatta bazı tesislerimiz yüzde yüze varan doluluklarla tesislerimiz bayram dönemini karşılayacak. Hem yabancı turistin ciddi bir talebi var, hem de okulların tatil olmasıyla birlikte seçim öncesi 4 günlük bir tatil olanağı oluşuyor, dolayısıyla bu da iç pazarda ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sene Türkiye olarak 40 milyonu geçeceğiz, büyük ihtimalle 45 milyon bandına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bu sene rekor bir yıl olma yoluna doğru gidiyoruz açıkçası" diye konuştu.