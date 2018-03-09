'Un'da üç dişli rakip

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) yerli ve yabancı un üreticileri ile ihracatçıları bir araya getiren 'TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi', Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Antalya'da başladı.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, açılışta yaptığı konuşmada, un sanayisinin Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi sektörlerinden olduğunu belirterek, un sektörünün yıllık ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, sektörü, dünyanın her yerinde zirveye taşımak için çalıştıklarını vurguladı. Irak merkezi hükümetin Türk menşeli gıda ürünlerine ton başına 60 dolarlık vergi uyguladığını dile getiren Ulusoy, geçen yıllarda sağlanan başarılı ihracat rakamının yakalanması için bu konuda başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklardan destek istediklerini ifade etti.

Irak pazarında rekabet büyük

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin, 6 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olduğunu belirterek, "Dünya un ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştiriyoruz" dedi. Ulusoy, söz konusu ihracatın yüzde 30'unu Mardin, yüzde 14'ünü İstanbul, yüzde 12'sini Gaziantep, yüzde 8'ini Kırklareli ve yüzde 6'sını Samsun'un gerçekleştirdiğini kaydetti. Ulusoy, Irak pazarındaki sorunlarla beraber artan İran rekabeti, İran'ın Rusya'dan ihracat karşılığı buğday alım anlaşması yapması ve Ukrayna'nın un ihracatında her yıl artan tonajının sektörün önündeki diğer tehditler olduğunu vurguladı. EKONOMİ SERVİSİ