UNESCO'da politik oyunlar da dönüyor

İÇDAŞ Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş, İstanbul'da kazılarını yürüten öğretim üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "İÇDAŞ ülkemize 595 milyon dolar döviz girdisi sağlayarak Çelik sektörünün lider firması olmuştur. Sektöründe birçok ilke imza atan İÇDAŞ beş önemli arkeolojik kazıya aynı anda ana sponsor olarak; bilim insanlarımızın emeklerine, tarihi mirasımıza ve kültürel değerlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye’de ayrıcalıklı bir örnek oluşturmuştur" dedi.

Apollon Smintheus Alanı Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel, geçmişimizin bilinmesinde ve irdelenmesinde tarih ve arkeoloji bilimlerine önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Bu topraklarda yaşayanların ne gibi uygarlıklar bıraktıklarını öğrenmemiz ise çağın gereğidir. Atatürk tarihimizi, uygarlığımızı yabancılardan değil, ilk kaynaklardan kendimizin araştırarak öğrenmesi, yayması gerekliliğine inanarak, topraklarımızdan fışkıracak yeni bir bilim yolunun, yani Türk arkeolojisinin oluşmasına olanak vermiştir. Türk arkeolojisinin kurulması, Atatürk’ün açtığı eğitim ve kültür seferberliği içinde, onun ilkelerine uygun bir biçimde yeşerip filizlendi ve bugünkü çağdaş düzeyine ulaştı" dedi.

Özgünel, Gaziantep'teki Zeugma kazılarına yabancı sermayenin bile destek verdiğini ancak yöredeki sanayi kuruluşlarının bu kazılara suyu bile esirgediğini kaydetti.

Özgünel, Yeni Mesaj'ın 2014'te Geçici Liste'ye dahil edilen Çanakkale Savaş Alanları'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmayacağı konusunda da şunları söyledi: "Truva'nın çalışması 5 yıl sürdü. UNESCO'da zaman zaman politik oyunlar da dönüyor. Adımızı duyduklarında ürküyorlar" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Troia Örenyeri Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da Troia'nın (Truva) zor, karmaşık ve iddialı bir yer olduğuna işaret ederek, "Troia, Türkiye'de tabaka kazısının uygulandığı ilk yer özelliğini taşıyor" dedi.

Aslan, engellilerin Truva'yı rahat gezebilmeleri için gezi yollarının İÇDAŞ tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş de Biga'da bulunan Parion'un antik çağda önemli bir liman kenti olduğuna işaret ederek, "İÇDAŞ, 2008 yılından itibaren Parion kazılarının resmi sponsorluğunu üstlendi. Lojistik anlamda günde üç öğün yemek, temizlik, sıcak su, araç, vinç gibi taleplerin tamamı karşılanmaktadır" dedi.

Assos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Caner Bakan da 2016'dan beri Assos'taki kazılarda İÇDAŞ'ın desteğini aldıklarını kaydetti.