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Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Bahçeşehir Üniversitesi ve Almanya Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü, tekstil sektöründe Ar-Ge mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetiştirmek üzere işbirliğine gitti. Üstelik programa katılan gençler eğitimleri sırasında sektördeki şirketlerde çalışarak iş sahibi olacak

14 Eylül 2017 Perşembe 16:26
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Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Bahçeşir Üniversitesi ve Almanya'nın önde gelen mühendislik üniversitesi Aachen Üniversitesi'nin Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul işbirliğiyle tekstil sektöründe Ar-Ge mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetiştirecek. Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini belirterek, “Ancak artık dünya Sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Bunun önündeki en büyük engel ise yetersiz insan kaynağıdır.

Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en önemlisini burada atıyoruz” dedi.

İhracat tıkandı

Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldır 150 milyar dolar bandına sıkıştığını, birim fiyatları bazında kaydedilen düşüşün ise daha da olumsuz bir senaryo oluşmasına neden olduğuna dikkat çeken Gülle, “Kilogram bazında ülkemizin ihracat birim fiyatı, geride bıraktığımız 2016 yılında çimento sektörü dahil 1.37 dolar oldu. Avrupa Birliği’nin ihracatta kilogram başına birim fiyatı 2.2 dolar iken Almanya’da bu rakam 3.4 dolara kadar yükseliyor. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzde ihracat birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde 4.5-5 dolar seviyelerinde olmasına rağmen bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkartmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite-sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Yücel, şunları söyledi: "Çok önemli bir işe başlıyoruz. Bugüne kadar endüstri-üniversite ilişkileri sağlıklı olmamıştı. Üniversiteler sahada olmalı. Sektörlerin istediği ne ise ona göre öğrenci yetiştireceğiz. Gördüğüm şu: Öğrenciler işi işyerlerinde öğreniyor. Ülkenin o kadar parası yok! Sektörler de üniversitelere dertlerini anlatmalı."

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:06
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
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