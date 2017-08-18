Unutkanların 83 milyonu TMSF'ye devredildi

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatının tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.



Bankalar, bu kapsamda zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımladı.



Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerin, 15 Haziran 2017'ye kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmaları gerektiği bildirildi. Yapılan duyurulara karşın sadece bazı hesap sahipleri bankalara başvurdu.Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'ndan (TMSF) alınan bilgiye göre, yüz binlerce mudinin unuttuğu hesaplarda 83 milyon lira kaldı.



2016 sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyordu. Bu hesapların 437 bin 317'sini mevduat, 4 bin 751'ini katılım fonu hesabı ve 86 bin 808'ünü de alacaklar oluşturdu. EKONOMİ SERVİSİ