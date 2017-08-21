Üretici fındık ağaçlarını kesiyor

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta maliyetlerin yüksek olduğunu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da yerinde tespit ettiğini işaret ederek, "Buna rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Giresun kalite fındık için kilogram başına 10 lira 50, Levant kalite için 10 lira olarak açıkladığı fiyat son derece yetersiz kalmıştır" dedi.



Bayraktar, “Tüccar, TMO’nun verdiği fiyatın netini hesaplamış, kendi fiyatının altında kaldığını görmüş ve piyasa fiyatlarını hem Doğu Karadeniz’de, hem de Batı Karadeniz’de aşağı çekmiştir. Üreticimiz TMO’nun açıkladığı fiyata son derece tepkili. Bahçeye girmeyeceğini söyleyen, fındık ağaçlarını kesen üreticilerimiz bile var. Hükümetimiz, 500 bin fındık üreticisinin sesine kulak vermeli, sorunu görmeli, acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir” şeklinde konuştu.

Üreticinin görüşü alınmadı

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, 500 bin üreticiyi ilgilendiren bir üründe, serbest piyasa koşullarının oluşmadığı bir ortamda TMO'nun piyasayı regülasyonunun şart olduğunu, aksi takdirde üreticinin sürdürülebilir, maliyetlerinin üzerinde bir fiyat elde etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bayraktar, şunları kaydetti: “Üreticimizin maliyeti Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun’da 9 lira 75 kuruş, Ordu’da 8 lira 75 kuruş, üç ilin ortalaması 9 lira 47 kuruş olarak bulunmuştur.



Üstelik verim Giresun için dekara 120 kilogram, Ordu ve Trabzon için dekara 150 kilogram olacağı hesabıyla bu maliyet çıkarılmıştır. Dekara verimin Trabzon’da 73, Giresun’da 87, Ordu’da 104 kilogram civarında kalacağı tahmin edilmektedir. Verim bu rakamlarda kalırsa, üreticimizin maliyeti daha da yükselecektir. TMO, eğer üreticimizi memnun etmek için piyasaya giriyorsa, bu fiyat üreticimizi memnun etmemiştir. Bu fiyattan piyasaya girmemeliydi. Ofis, üreticinin görüşünü almadan, müzakere etmeden fiyat açıklamıştır."

TMO'nun net fiyatı 8.64 TL

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO'nun 45 randıman fındığa verdiği fiyatın 'stopaj ve emekli veya aktif sigortası olmayandan kesilen Bağkur primi sonucunda 8 lira 64 kuruşa kadar indiğini kaydetti. Bayraktar, şunları kaydetti: “Bununla da bitmiyor bir de nakliye parası var. TMO, her yerde alım merkezi kurmuyor. Henüz bazı illerimizde sadece 1-2 alım merkezi belirlenmiş durumda. Ofis, tüccar gibi çiftçinin kapısının önünden fındığını almıyor. TMO'nun kriterlerinde de sıkıntılar var. Nemin yüzde 6’nın altına indirilmesi zor görünüyor.



Üreticimiz ‘fındık zaten yağlı bir ürün. Fındığı kavurmadan yüzde 6 nemin altını tutturamayız. Nem oranı yüzde 8, en azından yüzde 7 olsun’ diyor. Alım kotasında da sorun olacak. Dekar başına alım kotasının il verim ortalaması veya biraz üzerinde olacağı söyleniyor. Bu bazı yörelerimiz için çok yetersiz kalacaktır. Ürettiği fındığın yarısını veya üçte birini bile TMO’ya veremeyecek üreticilerimiz vardır.”