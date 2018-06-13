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Üreticide düştü markette arttı

Ramazan ayının ikinci yarısındaki üretici ve tüketici fiyatlarını değerlendiren TZOB Genel Başkanı Bayraktar, birçok üründe üreticide fiyatlar gerilerken, marketlerde fiyatların artığına dikkatleri çekti. Bayraktar'ın açıklamasına göre; üreticide fiyatı gerileyen kabak, salatalık, kuzu ve dana eti vatandaşa zamlı fiyatlarla satıldı

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:56
Üreticide düştü markette arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ikinci yarısındaki üretici ve tüketici fiyatlarını değerlendirdi.

Bayraktar, market fiyatlarında, 30 Mayıs 2018-11 Haziran 2018 tarihleri arasında geçen 12 günlük süreçte, yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, toz şeker, elma ve yeşil soğan fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü bildirdi.

Markette fiyat düşüşünün yüzde 26.56 ile en fazla kirazda meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Kirazdaki fiyat düşüşünü yüzde 8.23 ile şeftali, yüzde 7.73 ile kuru kayısı izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 12.17 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 9.76 ile patates, yüzde 8.31 ile çilek takip etti. Ramazan ayının ikinci yarısında fiyat düşüşünün üreticide yüzde 22.22 ile en fazla karpuzda görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 21.05 ile patlıcan, yüzde 19.23 ile kabak takip etti. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 45.83 ile kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 30.95 ile patates, yüzde 23.81 ile yeşil soğan takip etti.”

Üreticide düştü markette arttı

 Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, Ramazan ayının ikinci yarısında üreticide fiyatı yüzde 19.23 gerileyen kabağın tüketicide yüzde 7.18, üreticide fiyatı yüzde 10.71 düşen salatalığın tüketicide yüzde 6.55, üreticide fiyatı yüzde 0.42 gerileyen kuzu etinin tüketicide yüzde 0.87, üreticide fiyatı yüzde 0.17’ye inen dana etinin tüketicide yüzde 0.58 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Fiyat karpuzda üreticide yüzde 22.22, patlıcanda yüzde 21.05, kirazda yüzde 16.67, şeftalide yüzde 10.71, marulda yüzde 7.41, yeşil fasulyede yüzde 6.25 azalırken, tüketicide gerileme sırasıyla karpuzda yüzde 3.01, patlıcanda yüzde 7.11, şeftalide yüzde 8.23’de kalmıştır.

Tarladan raflara fiyatlar katlandı

Ramazan ayının sonuna geldiğimiz ortamda üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 377.38 ile en fazla karpuzda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: “Üreticiden alınan fiyatlara göre sıralandığında karpuz 4.8 kat, elma 4.4 kat, kabak 4.2 kat, maydanoz 3.8 kat, kırmızı mercimek ve kuru kayısı 3.6 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticiden 42 kuruşa alınan karpuz 2 lira 1 kuruşa, 1 lira 23 kuruş olan elma 5 lira 41 kuruşa, 70 kuruş olan kabak 2 lira 94 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 2 lira 3 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 30 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 31 lira 97 kuruşa tüketiciye ulaşmaktadır.”

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ZamüreticiMarketTZOBşemsi Bayraktar
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