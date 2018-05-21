Üreticinin 50 kuruş isyanı... Erikler yem oldu!

Zarar eden Manisalı çiftçiler, bin bir zahmetle ürettikleri erikleri hayvanlara yem olarak veriyor.

Manisa'da erik üretimi yapan çiftçiler, fiyatların 50 kuruşa kadar düşmesiyle mağdur oldu. 'Papaz' ve 'Ankara' cinsi erikler, üreticinin elinde kalırken, toplanan erikler hayvanlara yem olarak verilmeye başlandı.

Manisa'nın erik üretim merkezi Turgutlu'da, papaz eriği ve Ankara eriğinin kilosu 8 liradan satılırken son günlerde hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erikler bir anda olgunlaştı. Alıcı bulamayan üretici toplama masraflarını da karşılayamayınca erikleri besledikleri hayvanlara yem olarak vermeye başladı.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Eriğin bol olduğu yıllarda hep aynı sorunu yaşıyoruz. Fiyat dengesizliği yaşanıyor. Ramazan ayının gelmesi de fiyatların düşmesinde etkili oldu" dedi.

Yeni Mesaj'ın tespitlerine göre İstanbul'daki semt pazarlarında papaz eriğin,in kilosu 2 TL'ye kadar düştü. Kaliteli erik ise 8 liradan satılıyor.

HABER MERKEZİ