Üretim için ihracat şart!

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde geçen yıl genelinde yaşanan sıkıntının ardından, Aralık ayında görülen ihracat artışının Ocak ayında da devam etmesinin sektöre olumlu yansıdığını, kanatlı etinde çift haneli büyümeye yol açtığını bildirerek, “Ocak ayında tavuk eti üretiminde yüzde 12.9, yumurta üretiminde yüzde 7.4 artış görüldü” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ocak ayında yumurta üretiminin 1 milyar 511 milyon 736 bin adetten 1 milyar 624 milyon 215 bin adede, tavuk eti üretiminin ise aynı ayda 143 bin 232 tondan 161 bin 699 tona yükseldiğini vurguladı. Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının 22.6 milyon dolardan yüzde 41 artışla 31.9 milyon dolara, çıktığını bildiren Bayraktar, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise 18.5 milyon dolardan yüzde 70 artışla 31.5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
‘Ortadoğu pazarı Brezilya’ya bırakılmamalı’
Kanatlı sektörünün, ekonomiye önemli ölçüde katma değer kazandırdığını, yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığını, büyük miktarlarda ihracata olanak tanıdığını dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Sektör milyarlarca dolarlık ihracatı yapabilecek altyapıya ve potansiyele sahiptir. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu gibi büyük pazarlara çıkarma yapmamız lazım. Ortadoğu ülkelerinde ağırlıklı konuma yükselmeliyiz. Bu alanı binlerce kilometre uzaktaki Brezilya ve Tayland’a bırakmamalıyız. Yeni pazarlara girmenin yollarını aramalı, mevcut pazarlarda pazar payımızı artırıcı tedbirleri almalıyız. Özellikle bu kapsamda; yüksek maliyetten kaynaklı rekabetteki dezavantajlarımızı ortadan kaldıracak, ihracatı destekleyecek tedbirlerin hayata geçirilmesi önemli bir adım olacaktır.”