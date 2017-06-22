Üretimde geride tüketimde lideriz

Antep fıstığı tüketiminde ülkemizi, 83 bin tonla Avrupa Birliği, 77 bin tonla Çin, 55 bin tonla ABD ve 52 bin tonla Suriye izliyor. Bu rakam, ortalama olarak bizden daha fazla üretime sahip İran ve ABD’den daha yüksektir. Yıllık ortalama en fazla Antep fıstığı tüketen ülkeyiz" diye konuştu. Arslan, Antep fıstığı üretimine ilginin artması sonucu son yedi yılda üretim alanlarının yüzde 42, toplam ağaç sayısının da yüzde 49 arttığını kaydetti. Antep fıstığında en fazla üretimi ise ABD gerçekleştiriyor. 2016 yılında ABD toplam 360 bin ton antep fıstığı üretirken Türkiye'nin üretimi ise 170 bin tonda kaldı. Aynı yıl İran'ın üretimi ise 153 bin tonu buldu. AA