UYP’de dev açık!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2016 sonuna ilişkin Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 2.1 artarak 214.8 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 3 azalarak 570.8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 356.1 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2015 sonunda 378.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016’nın aralık ayında 2015 sonuna göre yüzde 4 azalışla 106.1 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9.4 artışla 69.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 28.2 artarak 29.8 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise geçen yılın aralık ayı itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 sonuna göre yüzde 11.4 azalarak 133.1 milyar dolara indi. EKONOMİ SERVİSİ