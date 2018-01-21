Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının ithalatta 17 Temmuz 2017'den bu yana çok daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğünü söyledi.

Belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı laboratuvar testlerine de başlandığına işaret eden Zeybekci, bu uygulamayla oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi.

Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına dikkati çeken Zeybekci, testlerde gerek kamu gerekse özel sektör laboratuarlarının etkin kullanıldığını dile getirdi.

Zeybekci, geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, şöyle devam etti: "150 milyon adet ürünün 86 milyonu oyuncak, 37 milyonu elektrikli cihaz, 8 milyonu ayakkabı, 5.3 milyonu iş eldiveni, 1.2 milyonu cep telefonlarından oluşuyor. Bunlardan 1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde."

300 bin ampul transit gönderildi

Bakanlığının denetimleri neticesinde son dönemde ucuz ve kalitesiz ürün ithalatının azaldığına, hatta yurda girmesine izin verilmeyen ürünlerin gümrüklerden başka ülkelere transit gönderildiğine şahit olduklarını ifade eden Zeybekci, "Sadece bir örnek vermek gerekirse, son dönemde gümrüğe getirilen ancak Ekonomi Bakanlığının denetimini aşamayacağı anlaşılan 300 bin adet ampul başka ülkelere transit gönderilmiştir" dedi.

Zeybekci, testlerin başladığı dönemde gümrüklerde aşırı yoğunluk yaşanmakla birlikte Ekonomi Bakanlığının kararlı duruşuyla uygulamanın zamanla oturduğunu ve ithalata belli bir disiplin getirildiğini belirterek, "Bakanlığımız, sıkı ithalat denetimleri politikasıyla vatandaşlarımızın hem güvenli ve kaliteli ürün kullanmasını sağlamaya hem de yerli üreticimizi özellikle Uzakdoğu menşeli kalitesiz ürünlerin haksız rekabetinden korumaya devam edecek" ifadesini kullandı.

AA