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Uzayda yaşayan AVM’ler var

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, döviz kurlarına paralel artan AVM kiralarına dikkat çekerek, “Perakendecinin artan kira maliyetine duyarlı bazı AVM’lere karşılık, yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler sanki uzayda yaşıyor gibi davranıyor" dedi

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:13
Uzayda yaşayan AVM’ler var

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘dövizle kira dönemi bitiyor’ açıklamasına destek verdi. Orakçıoğlu, döviz ile kiralama yapan yabancı fonların sahip olduğu bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) son dönemde yaşanan kur artışlarına karşı duyarsız davrandığını, bu nedenle Bakan Berat Albayrak’ın "AVM’lerde dövizle kiralama ve satış dönemine son verilecek" açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu kiralar ödenmez

Moda perakendesinin lideri Damat, Tween, D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in Başkanı Orakçıoğlu, “Bir yıl içinde yüzde 80 artış gösteren bir Euro ile karşı karşıyayız. Bu derece artan bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Tüm bu gelişmelere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, son derece duyarsız yaklaşım sergileyen yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler söz konusu” dedi.

Kurlardaki artış nedeniyle Ağustos ayı kiralarında yüzde 10’luk bir fark yaşadıklarını ancak Eylül ayında ödenecek kiralarda bu farkın çok daha büyük olacağını vurgulayan Orakçıoğlu, “Ağustos ayındaki hareketliliği büyük olumsuzluk olarak görürken, Eylüldeki fark çok daha büyük olarak karşımıza çıkacak. Yüzde 40’lara kadar varan bir artış söz konusu. Eylül ayında faturalar geldiğinde kim, hangi kurdan kirasını ödeyecek? Bu faturalar ödenemediğinde ne olacak” diye sordu.

Kira artışında enflasyon göz önüne alınmalı

Halen 73 ülkede 400’ü aşkın mağazaya sahip olduklarını hatırlatan Orakçıoğlu, moda perakendesinin lider markası olarak büyümelerine AVM’lerin de katkı sunduğunu söyledi. Orakçıoğlu, “Markalar ve AVM’ler olarak bizler birlikte büyüdük. Geçmişte yaşanan bu karşılıklı fayda göz ardı edilmemeli.

Buna karşın, kur artışları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların bedelini tamamen perakendeciye yükleyen ve hiçbir şekilde duyarlı davranmayan yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM grupları da söz konusu. Bu durum sektörümüzün gelişmesine büyük sekte vuruyor. Bu tür tavırlara karşı tepkiliyiz. Bizler sektörün zarar görmemesi adına iyi niyetli ve sabırlı davranmaya çalışıyoruz ancak maalesef bu durum sektörün aleyhine kullanılıyor” dedi. Türkiye'de Forum markalı AVM'ler Amerikan Blackstone Fonu bünyesinde faaliyet gösteriyor.

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