Üzümde üretim iyi ihracat kötü

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, asmanın dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisi olduğunu, “bu topraklarda yaşayan bizler üzümün kıymetini özellikle bilelim, 7 bin yıllık bağcılık geleneği başka yerde yok” dedi.

Şemsi Bayraktar, 7 bin yıllık köklü bir bağcılık kültürüne sahip olan Türkiye’nin, dünyada, bağ alanlarında beşinci, üzüm üretiminde altıncı, ihracatta ise yedinci sırada bulunduğunu, dünyadaki 7.1 milyon hektar bağ alanının 435 bin hektarının, 77.5 milyon tonluk üretimin 4 milyon tonunun, 9 milyar dolarlık ihracatın 531 milyon dolarının Türkiye’den sağlandığına dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, asmanın anavatanının Anadolu’yu içine alan, Kafkasya’yı da kapsayan ön Asya olduğunu belirtti. Anadolu’nun hem yabani asma hem de kültür asması yönünden çok zengin bir gen potansiyeline sahip bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Dünya üzüm üretimi 2016 yılında 77.5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Üzümde 14.8 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırayı alıyor. Üretimde Çin’i 8.2 milyon tonla İtalya, 7.1 milyon tonla ABD, 6.2 milyon tonla Fransa, 5.9 milyon tonla İspanya, 4 milyon tonla Türkiye, 2.6 milyon tonla Hindistan, 2.5 milyon tonla Şili, 2.4 milyon tonla İran ve 2 milyon tonla Güney Afrika izledi.

Üzüm üretiminde dünyada 6. sırada yer alan Türkiye, dünya üretiminin yüzde 5.2’sini karşıladı. Üzüm üretim alanları dünyada 7,1 milyon hektarı buluyor. Bu alanın 435 bin hektarı Türkiye’de yer alıyor. Dünyadaki bağ alanlarının yüzde 6.1’ine sahip olan Türkiye, sıralamada 5’nciliği alıyor.”

'İhracatın yüzde 80’i kurutulmuş üzüm'

Dünyada 9 milyar dolarlık üzüm ihracatı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin 2016 yılında 531 milyon dolarlık üzüm ihracatı ile Şili, ABD, İtalya Çin, Peru ve Hollanda’nın ardından Güney Afrika ile birlikte 7’nci sırada yer aldığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin üzüm ihracatında yüzde 5.9 pay aldığını, buna karşın pay olarak Şili’nin yüzde 16.7’yi, ABD’nin yüzde 13.8’i, İtalya’nın yüzde 8.3’ü, Çin’in yüzde 8.1’i, Peru’nun yüzde 7.2’yi, üzüm üretmeyen, ithal ettiği üzümü değer katarak ihraç eden Hollanda’nın yüzde 6.9’u bulduğunu, Güney Afrika’nın da yüzde 5.9 ile dünya ihracatında Türkiye kadar pay aldığını belirtti.

Bayraktar, “Türkiye dünyanın 102 ülkesine üzüm ihracatı yapıyor.

İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 54.6 pay alıyor. Özellikle kuru üzümde ihracat imkanları artırılır, mevcut pazarlar korunur, yeni pazarlar bulunursa ihracat çok daha fazla artırılabilir. Üzümde ürün temizliğine ve ambalajlamaya da önem verilmelidir. Üzümde katma değeri artırıcı çalışmalar da yapılmalıdır” dedi.