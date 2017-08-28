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Uzun tatil herkese yaramadı

Kolejli İşadamları Derneği Başkanı M. Hakan Çınar, on günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirdi. Uzatılan tatil süresinin Türkiye ekonomisini sekteye uğratabileceğine vurgu yapan Çınar “Bu durum esnafından sanayicisine kadar pek çok kanadın işlerinin sekteye uğramasına neden olacaktır” dedi.

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Uzun tatil herkese yaramadı

Kolejli İşadamları Derneği Başkanı M. Hakan Çınar, uzatılan tatil süresinin Türkiye ekonomisini sekteye uğratabileceğine işaret ederek, “Bu durum esnafından sanayicisine kadar pek çok kanadın işlerinin sekteye uğramasına neden oluyor” dedi.

Verilen tatil süresinin özellikle esnafı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen M. Hakan Çınar, yaz tatili ile yaşanan ekonomik durgunluğun bayram tatili ile arttığını söyledi.

Çınar, şunları söyledi: “Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler özellikle bu durumun etkisini daha fazla görüyor. Sokaklara, çarşılara çıkıp baktığımızda özellikle esnafın bu durumdan olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Büyük illerden yaşanan bu mevsimsel göç sebebiyle, piyasada bir durgunluk söz konusu. Daha fazla çalışarak bu açığın kapanacağı ve üstesinden gelineceği görüşündeyim.”

EKONOMİ SERVİSİ

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cemal 7 gün önce

Esnafin kaderi degil tercihidir bu duruma düsmesi.

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