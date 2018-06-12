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Van’a İran piyangosu

Van’da terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle 2015 yılında durdurulan İran-Van yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla 15 Haziran’da yeniden başlayacak

12 Haziran 2018 Salı 17:41
Van’a İran piyangosu

Van’da, PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 3 yıldır yapılmayan İran-Van yolcu treni seferleri, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren yeniden başlıyor. Güvenlik güçlerinin ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölgede sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesini sağlıyor. Huzurun arttığı bölgede turizm alanında en hareketli dönemler yaşanırken terör saldırıları nedeniyle iptal edilen bazı organizasyonların da yeniden yapılmasının önü açıldı. Van’da tren vagonlarına yönelik terör saldırıları yüzünden 3 yıldır yapılamayan İran’dan yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla yeniden başlıyor.

Seferler bayramın ilk günü başlayacak

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren İran’dan demiryoluyla yolcu nakillerine başlanacağını kaydetti. Bunun kent için çok önemli ve heyecan veren bir gelişme olduğunu vurgulayan Çiftci, şöyle konuştu: “Son yıllarda ilimize İran’dan ciddi bir turist ilgisi var. Kapıköy Sınır Kapısı bu anlamda yoğun günler yaşıyor. Şimdi Van’a İran’dan demiryolu üzerinden de yolcu nakilleri olacak. Bu ilimizin, esnafımızın ve ticaretimizin gelişmesi açısından ciddi hareketlilik kazandıracak. Vanlılar olarak ona uygun altyapıları hazırlamamız gerekiyor. Hep birlikte turistlerimizi en iyi şekilde ilimizde ağırlayacağız ve hizmet kalitemizi arttıracağız. Bunu sağlarsak süreklilik olur ve yolcu akışı sürekli hale gelir. İnsanlarımız için ciddi kaynak oluşturur.”

Yolcu vagonları hazır

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva da İran ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ankara’da İran Büyükelçisi ile bir görüşme yaptıklarını, tren seferleri konusunun da bu toplantıda gündeme geldiğini söyledi. İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısı’ndan trenle ülkeye gelişlerinin sağlanması gerektiğini büyükelçiye ilettiklerini aktaran Takva, son zamanlarda İranlı turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizerek yaşanan bu gelişmenin iki ülke arasında vatandaşların rahat seyahat etmesine zemin oluşturması adına önemli olduğunu bildirdi. İran’ın başkenti Tahran’dan kalkacak yolcu treni, Tebriz-Salmas-Hoy kentleri güzergahından Van’a gelecek

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