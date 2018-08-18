Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

'Varlık barışı' düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde (seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:50
'Varlık barışı' düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Buna göre, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirilerek aynı hükümlerden yararlanması mümkün olacak.

Ancak bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Varlık Barışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnanlı turistler Türkiye'ye akın etti
Lübnanlı turistler Türkiye'ye akın etti
Kuru incirde ilk ihracat 26 Eylül’de
Kuru incirde ilk ihracat 26 Eylül’de
Moody's ve S&P'den Türkiye'ye kırık not
Moody's ve S&P'den Türkiye'ye kırık not
Dondurma kentinde "acı" hasat
Dondurma kentinde "acı" hasat
Tatilciler 2 milyar lira gelir bekliyor
Tatilciler 2 milyar lira gelir bekliyor
İnşaat maliyet bedelleri belirlendi
İnşaat maliyet bedelleri belirlendi
Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu
Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu
Reel sektöre teminat kalkanı
Reel sektöre teminat kalkanı
Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti
Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim