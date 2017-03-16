Varlık Fonu emekleme aşamasında

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan, İstanbul TALKS İslami Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah hem İslami finansman, hem de sermaye piyasalarında güzel sürprizlerimiz ve aksiyonlarımız olacak.

Brexit'in aslında İstanbul için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Londra şu anda İslami finansmanın dünyadaki bayraktarlığını yapıyor. İstanbul dünyanın bu tarafında, bu anlamda iş birliği kapısı oluşturabilir diye düşünüyorum" dedi. TVF bünyesindeki şirketlerin eskiye göre daha iyi performans göstermesi gerektiği, fonun bunu nasıl sağlayacağının sorulması üzerine Bostan, bunun için çeşitli yönetim modelleri olduğunu, bunlardan bir ya da ikisini benimseyeceklerini, aslında kendi içlerinde birisini benimsediklerini, birinin üzerinde daha konuştuklarını söyledi.

Bostan, fona devredilen varlıkların kendi tüzel kişilikleri olduğunu anımsatarak, buna çok müdahil olmadan, stratejik noktalarda hedefler belirleyerek, performans ölçerek, belki de şu ana kadar kamuda hiçbir şekilde yapılmamış bir şekilde bir performans sistemi ile bu varlıklardaki fırsatları ortaya çıkarma konusunda ve bu fırsatlara ulaşılması için ne tür politikalar izlenmesi gerektiği üzerinde çalışacaklarının altını çizdi.

"Biz şu anda dünyanın en büyük startup'larından birisiyiz" diyen Bostan, buradaki amacın sadece bu varlıkların buraya devri olmadığını, buradan yeni bir değer üretmek istediklerini kaydetti.

Bostan, TVF'ye yurt dışından ilginin olup olmadığının sorulması üzerine, Türkiye referanduma giderken ve bir geçiş döneminde olmasına rağmen müthiş bir ilgi olduğunu, bu ilginin çok hızlı bir şekilde işe dönüşebileceğini söyledi. Bu anlamda yakın dönemde Rusya ile bir anlaşma yaptıklarını anımsatan Bostan, bununla ilgili 2-3 anlaşmanın daha gündemde olduğunu, bunu somut iş birliğine dönüştürmenin kendileri için öncelik olduğunu kaydetti. AA