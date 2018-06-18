Varşovalıları Otokar taşıyacak

Otokar, Doruk otobüsleri ile bu sefer Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetlerinde Otokar’ın Doruk otobüsünü tercih eden Arriva taşımacılık şirketi ile ulaştırma hizmetleri için yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda 34 adet 9 metre uzunluğundaki Doruk orta boy otobüsü, Aralık ayında hizmet vermeye başlayacak. Otokar otobüsleri 50 ülkede hizmet veriyor. Basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunan ve yurtdışına Vectio ismi ile ihraç edilen Doruk otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak. Otobüsler, Varşova’nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak. Otobüslerin dışı, Varşova’nın mimari sembolleriyle kaplanacak. EKONOMİ SERVİSİ