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Vatandaş dövize yöneliyor çünkü...

"İftar buluşmamızda çok daha az yiyeceğiz, çoğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağız" temasıyla düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Başkan Abdurrahman Kaan, son zamanlarda artış gösteren döviz kuru ve enflasyon hakkında konuştu.

22 Mayıs 2018 Salı 14:19
Vatandaş dövize yöneliyor çünkü...

MÜSİAD tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar, MÜSİAD'ın Ataköy'deki yeni Genel Merkezi’nde düzenlendi. Organizayona İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

"İftar buluşmamızda çok daha az yiyeceğiz, çoğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağız" temasıyla düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Başkan Abdurrahman Kaan, son zamanlarda artış gösteren döviz kuru ve enflasyon hakkında “Döviz kurunun yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri, insanların paralarının değerini koruma isteğidir. Paranın değer kaybının nedeni ise enflasyondur. Bu bakımdan enflasyon, ekonomik, sosyal hatta siyasal maliyeti olan bir olgudur. TL’nin alım gücünü, dolayısıyla değerini korumak istiyorsak; enflasyonu kontrol altına almamız, yurtiçinde üretimi artırıp, ithalatı azaltarak, ihracatta yüksek performansa yönelmek zorundayız” şeklinde konuştu.

İftarda davetlilere ana yemek Filistin ve Suriye bölmeli tabakta sunuldu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MÜSİADEnflasyonIthalatTl
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