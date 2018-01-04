Vatandaş enflasyondan medet umar halde

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; toplu sözleşme düzeninde memur ve emeklilerini enflasyondan medet umar hale getirenlerin utanması gerektiğini belirterek, bazı kurumlarca yapılan sözde beklenti anketlerinin hedef saptırmayı ve TÜİK’in açıklamalarına meşruiyet kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Memur ve emeklilerinin enflasyon alacağının yüzde 2 olduğunu belirten BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, basın açıklamasında şöyle dedi: “TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Aralık ayı enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 0.69 artarak, 2017 yılı enflasyon oranı yüzde 11.92 olarak gerçekleşmiştir.

Memur ve emeklileri için 2017 yılı kayıp bir yıl olmuştur.

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranı açısından evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan memurlar üzerinden değerlendirildiğinde durumun özeti şudur: “2017 yılının ilk 6 ayını 291.76 TL kayıpla kapatan 12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetli, aylığında Temmuz ayında 172.58 TL artış yapılmış olmasına rağmen ikinci altı aydaki enflasyon kayıpları ile birlikte 2017 yılındaki 12 aylık net kaybı 274.06 TL olmuştur.”

Aynı şekilde 2017 yılında; 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun 2017 yılındaki 12 aylık net kaybı 295.28 TL, 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin 327.53 TL, 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun 454.37 TL, 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin 319.79 TL ve 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) kaybı 465.76 TL’ye ulaşmıştır.

Bu kayıplar telafi edilemeyecek ve sineye çekilecek kayıplardır. İşin utanç verici tarafı bu kayıpların toplu sözleşme düzenine rağmen olmasıdır.

Gelinen nokta itibariyle memur ve emeklileri enflasyondan, enflasyonun yüksekliğinden medet umar hale gelmişlerdir. Öte yandan yeniden değerleme oranı yüzde 14.47 olarak açıklanmıştır. Tüm vergiler ve harçlar yüzde 14.47 oranında artırılmıştır. Fırsattan istifade lojman kiraları da yüzde 14 civarında artırılmıştır.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL