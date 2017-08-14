'Vatandaş soyuluyor'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, Türkiye yüzde 2,9 büyürken bankalar yüzde 40 kar edebiliyorsa bu durumda, 80 milyon tüketici finansal olarak soyulmuş demektir. Bu noktada, bir yandan tüketici mağduriyeti her geçen gün artarken, diğer yandan Türkiye ekonomisi zarar görmekte ve sorun artık kangrene dönüşmektedir” dedi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının geçen yılın ilk beş ayına göre bu yıl ilk beş ayda yüzde 2 artarak 618 bin kişiye ulaştığına, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının ise bu yıl ilk beş ayı sonunda toplam 435 bine ulaştığına işaret eden Atak, “Özellikle son beş yılda bankacılık sektörü tarafından adeta yolunacak bir kaz gibi görülen tüketici fahiş faizlerle ve halk arasında ‘Deli Dumrul Ücretleri’ olarak anılan insafsız faiz dışı gelirlerle mağdur edilmiştir. Buna karşın, yakın geçmişte TÜDEF ve bağlı tüketici dernekleri verdiği yargısal mücadeleyle milyonlarca tüketiciden alınan haksız faiz dışı ücretlerin iadesi sağlanabilmiştir.

Tüketici Yasası bankalara yaradı

Ancak yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla bankaların alacakları bu ücretler hakkında BDDK’ya düzenleme yapma yetkisi verilerek bankaların faiz dışı ücretleri yasallaştırılmıştır.

Böylece daha önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla kazanılan haklar bizzat 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/3. maddesiyle artık ‘bankacıların hakkı’ olarak tescil edilmiş bulunmaktadır! Bu düzenleme ile 20 kalem bankacılık ücreti maalesef tüketiciyi korumakla yükümlü olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘uygun görüşüyle’ yasallaşmıştır” dedi. BDDK verilerine göre, bankaların karına bu yılın Ocak-Haziran döneminde tüketicinin cebinden 27 milyar 202 milyon lira daha aktarıldığını da anlatan Hasan Atak sözlerine devamla; "Bizce artık Hükümet ekonominin dokunulmaz baronlarına dokunmalı; bankaların bizzat Tüketicinin Korunması Kanunuyla korunmasına son vermelidir. Bankaların faiz dışı gelirlerinin kaynağı olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4/3. maddesi derhal kaldırılmalıdır” dedi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL