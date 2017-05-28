Vatandaş sucuktan vazgeçmiyor

Namet Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, ülkemiz damak tadına uygun şarküteri ürünlerinin günümüzde 2 milyar liralık bir pazarı ifade ettiğine işaret ederek, "Türk toplumu, kişi başına yılda ortalama 3.6 kilogram şarküteri ürünü tüketiyor. Ramazan dönemlerinde, iftar için pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlere talep artıyor. Sahur sofralarında ise daha az baharat içeren şarküteri ürünleri tercih ediliyor" dedi. Şarküteri pazarının yılda ortalama yüzde 5-6 aralığında büyüdüğüne işaret eden Kayar, “Dilimli ürünler başlangıçta pazarın yüzde 10’unu oluştururken; bu oran bugün yüzde 50 düzeyine geldi. Dilimli ürünler pazar içerisinde büyümekle kalmıyor, pazarın toplam büyümesini de artırıyor. Özellikle 50-60 gramlara kadar inen dilimli küçük ambalajlarımız, gıda israfını önlüyor; tasarrufa destek olan bir yenilikçi yöntem olarak değer sunuyor” dedi. Şarküteri ürünlerinde farklı tür etlerin karıştırılmasını engelleyen düzenlemenin, toplum ve sektör yararına atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Kayar, şunları kaydetti: “Karışık olarak tabir edilen bu tür ürünlerin engellenmesi, toplum ve gıda sağlığı güvencesi açısından önemli bir adım. Diğer yandan bu sayede sektör üzerindeki merdivenaltı haksız rekabetin de önüne geçilmiş oldu. Sektöre yönelik düzenlemeler ve kontroller iyi sonuçlar veriyor.” EKONOMİ SERVİSİ