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Vatandaş tasarruf yapamıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:38
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Vatandaş tasarruf yapamıyor

Konferansta açıklanan Türkiye Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeksi 60.8 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 54’ü hiçbir şekilde tasarruf yapmazken; aybaşında belli bir miktar tasarruf için ayırdığını dile belirtenlerin oranı yüzde 16, ayın sonunda harcamalardan arta kalan parayı tasarruf için ayırdığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Birikim yapanların yüzde 54’ü acil durumlarda, yüzde 28’i çocuklarının eğitimi, yüzde 25’i sağlık harcamaları, yüzde 23’ü ev almak, yüzde 23’ü araba almak için kullanmayı amaçlıyor.

Konferansta konuşan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, 2017 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılan yaklaşık 63 bin katılımcının 60 bin 491’inin birikimini toplu para olarak almayı tercih ettiğine işaret ederek, "Yaklaşık 2 bin kişi maaş almayı tercih etti. Toplu para almayı seçen emeklilerin katılımcı başına ortalama birikimi 74 bin lira...” dedi.

 HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TEBTasarruf
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