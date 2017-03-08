Vatandaşı çarpıyorlar

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, yaklaşan yaz öncesinde döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen bazı acentelerin, rezervasyonun iptal edilmesi durumunda bunu bahane göstererek, vatandaşlara yatırdığı paranın altında iade yaptığını söyledi. Şahin, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmaya dikkati çekerek, "Bildiğiniz gibi bir kaç aydır döviz kurunda ciddi artış oldu. Ardından da yine belli oranda azalma oldu. Maalesef bazı tur acentelerinin bunu fırsata çevirerek, haksız kazanç yoluna gittiğini görüyoruz" diye konuştu.

Kur farkı tüketiciyi bağlamaz

Böyle durumlarda ödenen miktarın tüketiciye iade edilmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "İptal durumunda, ödediğiniz ücretin hesabınıza yatırılacağı söyleniyor. Sonra da paranın hesabınıza yattığını görüyorsunuz ancak vatandaşın yatırdığından daha az miktar iade ediliyor. Bu durumla karşılaşanlar, acenteyi arayarak sebebini soruyor doğal olarak. Onlar da alışverişin döviz kurları üzerinden yapıldığını, anlaşmanın ardından kurdaki düşüş nedeniyle az ödeme yapıldığını söylüyor. Bu düpedüz tüketicinin soyulması. Döviz kurunu bahane ederek, az yatıranlar, anlaşmanın ardından döviz daha da artsaydı, iptal durumunda daha fazla para mı yatıracaklardı? Tabii ki böyle bir şey yapmayacaklardı. Bunu söz konusu acentelere sorduğumuz oldu. Cevap veremiyorlar."

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, döviz kurundaki dalgalanmanın, tüketiciyi asla bağlamadığını, bu durumla karşılaşanların buna itiraz etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüketici hakem heyetine başvurulabilir

Tüketicilere, ellerindeki belgeleri kaybetmemeleri uyarısında bulunan Şahin, "Nedir bu belgeler? Ödediğiniz miktarı gösteren makbuz, fatura, kredi kartı slipleri veya size ödenen rakamı gösteren belge. Mağdur olan tüketicilerimiz, aradaki farkın kolayca hesaplanacağı bu belgelerle tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirler. Ondan sonra da zaten normal prosedür devam ediyor. Hakem heyetleri tarafından söz konusu mağduriyetler gideriliyor" değerlendirmesini yaptı. AA