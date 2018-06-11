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Vatandaşın acı tablosu

Tüketici Hakları Derneği'nin araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:49
Vatandaşın acı tablosu

Bu araştırma ve hesaplamada, TÜİK’in on’luk gruplar itibariyle yıllık kullanılabilir gelir dağılımı ile Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları dikkate alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılı Ramazan ayı dolayısıyla yoksullara verilecek en düşük fitre tutarını 19 TL olarak belirlediğine işaret edilen araştırmada "Bu değerlendirme dikkate alındığında, tüketicilerin yüzde yetmişten fazlası fitreliktir. Ne yazık ki, Türkiye’de tüketicilerin acı tablosu ortadadır. Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak, tüketicilerin fitrelik olmaktan kurtulmasını ve kurtarılmasını istiyoruz" denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VatandaşYoksullukFitreRamazanTürkiye
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