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Vatandaşın konut alacak hali yok

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) yakın zamanda gerçekleştirdiği araştırmaya dikkat çekerek, “Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesi orta ve ortanın altında" dedi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:16
Vatandaşın konut alacak hali yok

Söz konusu verilerin orta gelir düzeyine sahip hanelerde iki kişinin çalıştığını ve bu ailelerin  aylık gelirlerinin yaklaşık 4-6 bin lira olduğunu gösterdiğine işaret eden Taş, şunları söyledi: "Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsaydığımızda alabilecekleri brüt 70-75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2.5 ila 3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 TL civarında olması gerekiyor” dedi.

Taş, bu kesime dönük üretim yapıldığında 4.5 yılda ilk elden satılan konut miktarının 3 milyon 6 bin yerine 4.5 milyon olabileceğine dikkat çekti.

EKONOMİ SERVİSİ

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