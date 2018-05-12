Vatandaşın konut alacak hali yok

Söz konusu verilerin orta gelir düzeyine sahip hanelerde iki kişinin çalıştığını ve bu ailelerin aylık gelirlerinin yaklaşık 4-6 bin lira olduğunu gösterdiğine işaret eden Taş, şunları söyledi: "Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsaydığımızda alabilecekleri brüt 70-75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2.5 ila 3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 TL civarında olması gerekiyor” dedi.

Taş, bu kesime dönük üretim yapıldığında 4.5 yılda ilk elden satılan konut miktarının 3 milyon 6 bin yerine 4.5 milyon olabileceğine dikkat çekti.

EKONOMİ SERVİSİ