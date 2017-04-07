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Vatandaşların bankalara borcu roketledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre tüketici kredileri tutarı 31 Mart ile biten haftada 2 milyar 326 milyon lira artarak 352 milyar 197 milyon liraya yükseldi

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Vatandaşların bankalara borcu roketledi

Söz konusu kredilerin 172 milyar 843 milyon lirası konut, 6 milyar 542 milyon lirası taşıt ve 172 milyar 812 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1.9 artarak 82 milyar 222 milyon lira oldu. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 10 milyon lirası taksitli, 44 milyar 212 milyon lirası da taksitsiz oldu. Böylece vatandaşların bankalara toplam borcu 434 milyar 419 milyon liraya yüksedi. Bu arada, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1.8 artarak 13 milyar 393 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 151 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. HABER MERKEZİ

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