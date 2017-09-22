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Vatandaşların bankalara borcu tırmanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri tutarı 15 Eylül ile biten haftada 485 milyon lira artarak 381 milyar 431 milyon liraya yükseldi

22 Eylül 2017 Cuma 17:21
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Vatandaşların bankalara borcu tırmanıyor

Söz konusu kredilerin 185 milyar 490 milyon lirası konut, 6 milyar 659 milyon lirası taşıt ve 189 milyar 282 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.25 artışla 87 milyar 13 milyon liraya çıktı. Böylece vatandaşların bankalara toplam borcu 468 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 15 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2.11 gerileyerek 13 milyar 46 milyon liraya düştü.

Anahtar Kelimeler:
BankaKrediLira
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