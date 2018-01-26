Vatandaşların borcu 500 milyar lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre 19 Ocak ile biten haftada vatandaşların bankalara borcu 493 milyar lirayı aştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0.30 azalışla 380 milyar 992 milyon 848 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0.03 yükselişle 336 milyar 730 milyon 395 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0.89 azalarak 112 milyar 222 milyon 332 bin liraya geriledi.

Böylece toplam borç, 493 milyar 214 milyon liraya ulaştı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 583 milyon 431 bin lirası konut, 6 milyar 201 milyon 387 bin lirası taşıt ve 196 milyar 208 milyon 30 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 19 Ocak ile biten haftada 7 milyar 390 milyon 815 bin lira artarak 2 trilyon 51 milyar 355 milyon 474 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.75 artış gösterdi.

HABER MERKEZİ