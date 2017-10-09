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Venezuela'yı dünyaya THY bağlıyor

Yabancı hava yolu şirketleri, şiddet olaylarını ve siyasi belirsizliği gerekçe göstererek, dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkesi Venezuela’ya uçmayı askıya aldı. Ülkeyi dünyaya bağlayan havayolu şirketleri arasında THY öne çıkıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:33
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Venezuela'yı dünyaya THY bağlıyor

RECEP BAHAR/DETAY HABER

ABD'nin United ve Delta Havayolları'nın ardından Arjantin Havayolları da (Aerolineas Argentinas) Venezuela'ya uçak seferlerini güvenlik nedeniyle askıya aldı. Arjantin Havayollarından yapılan açıklamada, Venezuela'da artan şiddet olayları ve siyasi belirsizlik nedeniyle bu ülkeye uçak seferlerinin askıya alındığı belirtildi. Daha önce de pek çok havayolu şirketi, sözleşmeler yüzünden çıkan anlaşmazlıklar ve mürettebat üyelerinin güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Venezuela'ya uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa geçen yıl, Meksika'nın Aeromexico, İtalya'nın Alitalia, Şili'nin Tam, Brezilya'nın Gol ve Kanada'nın Air Canada havayolu şirketleri de 2014 ve 2015 yıllarında ülkeden ayrıldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği de (IATA), Venezuela'nın giderek yalnızlaştığına işaret etmişti. IATA Başkan Yardımcısı Peter Cerda, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Durum giderek zorlaşıyor, IATA'nın pek çok üyesi Venezuela'dan ayrıldı. Seferlerine devam eden 6-7 taşıyıcı firma da uçuşların sıklığını azalttı. Venezuela'nın neredeyse dünya ile bağlantısı kopuyor. Kısa vadede herhangi bir çözüm yolu göremiyoruz" demişti.

THY dünyaya bağlıyor

THY, Venezuela'nın başkenti Karakas'a Salı, Perşembe ve Pazar günleri sefer düzenlemeye devam ederek, ülkeyi dünyaya bağlamayı sürdürüyor. Yüksek talep nedeniyle THY'de biletler Ekim ayında gidiş-dönüş 6-8 bin TL arasında değişiyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Ekim'de Ankara'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk Hava Yolları, 2016 Aralık ayından bu yana İstanbul-Havana (Küba)-Karakas hattında seferler düzenliyor. Birçok havayolu şirketi, seferlerini durdurmasına rağmen Türk Hava Yolları, Venezuela halkını yalnız bırakmadı. Türk Hava Yolları uçuşlarının daha etkin hale getirilebilmesi için özellikle değerli dostumdan bazı taleplerimiz de oldu. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalanması için de müzakereler ayrıca sürüyor" şeklinde konuşmuştu.

Kim uçuyor?

Venezuela'nın başkenti Karakas'a bölgesel havayolları dışında halen THY'nin yanı sıra Panama merkezli Copa Airlines, ABD'den American Airlines, Fransız Air France, Kolombiya'dan TAME, İspanya'dan AirEuropa uçuyor. Ancak Karakas'taki Uluslararası Bolivar Havalimanı'na gelen uçak sayısı günde 40'a ulaşmıyor. 
HABER MERKEZİ

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