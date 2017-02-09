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Veresiye defteri kabardı!

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar yeniden mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerine yöneldi. Eski usul defterlerin yanı sıra barkot sistemli elektronik ortamda da veresiye defteri tutan bakkallar, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıya destek oluyor.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:36
Veresiye defteri kabardı!

Veresiye defteri yeniden sahneye çıktı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların tercih ettiği mahalle bakkallarında veresiye defterleri son yıllarda yine büyük rağbet görüyor. Artık eskisi gibi herkese veresiye defteri açmayan bakkallar vatandaşın sıkıştığı noktada veresiye vererek destek olurken, vatandaşın da kendilerine destek olmasını istedi.

Türkiye’deki bakkalların faizsiz kredi veren tek yer olduğunu kaydeden Manisa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş, “Veresiye kültürü bakkalda var ve kültür hala devam ediyor. Son zamanlarda kredi kartları dolduktan sonra bakkala gidiliyor. Şu anda bakkallardaki veresiyeye büyük bir rağbet var. Veresiye vermek kolay, toplamak zor. Onun için biz bunu elektronik ortama aktarmak istedik. Onun için programlar yaptık ama hala eski bakkal defteri stili hala duruyor. Türkiye’de faizsiz kredi veren tek yer bakkal. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer onlar da çekilirse veresiye vermezse halkın durumunu düşünemiyorum. Çünkü bütün kredi kartları dolu. Ekonomik krize benzer bir şeyler var. Bu sıkıntıya bakkal destek oluyor. Onun için halkın da bakkala destek olmasını istiyorum. En azından herkes zamanında borcunu ödesin veya riyakarlık yapmadan herkes oradan alışveriş yapsın. Yani cebinde para varken markete, yokken bakkala gidilirse o aman bizim bakkalımız kullanılmış oluyor. Bunu önemle rica ediyorum” dedi.

Herkese veresiye yok!

Bakkal esnafının artık eskisi gibi herkese veresiye açmadığını ve bu sebepten dolayı batak paranın az olduğunu da dile getiren Ünlübaş, şunları söyledi: “Bakkalımız artık insan sarrafı oldu. Deneme yanılma yöntemiyle buluyorlar. Çoğu memnun çünkü her ay başında ödemesini yapanlar var. çok az batak para oluyor eskisi gibi değil. Eskisi gibi herkese veresiye verilmiyor, seçme insanlara veriliyor. Onun için bakkal esnafımız da veresiyeden memnun.”

Son Güncelleme: 09.02.2017 16:46
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