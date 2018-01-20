Vergi tahsilatında hedefler aşıldı

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk etti. Bunun yüzde 79.9'una denk gelen 536 milyar 47 milyon 658 bin liralık bölümü yıl içinde tahsil edildi, böylelikle 2017 yılı Bütçe Kanunu B Cetvelinde tahmin edilen 511 milyar 85 milyon 194 bin liralık hedefin üstünde bir vergi geliri elde edildi. Geçen sene dahilde alınan mal ve hizmetler kaleminde 211 milyar 989 milyon 139 bin lira tahsilat gerçekleşirken, bunun 55 milyar 582 milyon 592 bin lirası dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV), 138 milyar 328 milyon 315 bin lirası da Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) oluştu.

Öte yandan geçen sene 16 milyar 926 milyon 735 bin lira damga vergisi tahakkukuna karşılık 13 milyar 750 milyon 987 bin lira tahsilat gerçekleşti. Söz konusu dönemde harçlardan da 19 milyar 213 milyon 141 bin lira vergi geliri elde edilirken, bu tahsilatın 10 milyar 969 milyon 886 bin lirasını tapu harçları, 3 milyar 571 milyon 3 bin lirasını yargı harçları, 1 milyar 55 milyon 167 bin lirasını pasaport ve konsolosluk harçlarından elde edilen tutar oluşturdu.

AA