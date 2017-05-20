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Veri depolama pazarı büyüyor

Araştırma şirketi MarketsandMarkets’in raporuna göre, bulut bilişim depolama pazar büyüklüğü 2021’de 74.94 milyar dolara ulaşacak. Rapora göre, bulut bilişim depolama pazarı 2021’e kadar yüzde 25.8 oranında büyüyecek

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Veri depolama pazarı büyüyor

MEHMET KELEŞ

İşletmeler en değerli varlıkları olan verilerini depolamak için güvenli, hızlı ve uygun maliyetli cihazları tercih ediyor. Bireylerin tercihi ise yüksek performanslı ve kullanımı kolay cihazlar. Verileri depolayıp istenilen an erişmek, olmazsa olmazlar arasında. Kritik öneme sahip verilerin kaybolması iş sürekliliği ile birlikte itibar kaybına da neden oluyor. Veri depolama alanında yapılan araştırmalar, bu pazarın giderek büyüdüğünü gösteriyor. MarketsandMarkets’in raporuna göre, bulut bilişim depolama pazar büyüklüğü 2016 yılında 23,76 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2021 yılında 74.94 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Verilerin merkezi bir konumda depolanmasını ve istenildiği an erişilmesini sağlayan Ağa Bağlı Depolama (NAS) cihazları, zaman ve enerjiden de tasarruf edilmesine imkân tanıyor. Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına özel ürün ve çözüm sağlayan Synology, yüksek performanslı, hızlı ve güvenli veri depolama ürünleriyle kullanıcılarına kolaylık sunuyor.

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