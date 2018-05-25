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Vestel Çağrı Merkezi’ne ödül

25 Mayıs 2018 Cuma 17:09
Vestel Çağrı Merkezi’ne ödül

Bir dizi zorlu denetimden başarıyla geçen Vestel Çağrı Merkezi, ulaşılabilirlik, müşteri ve çalışan memnuniyeti, kalite, veri yönetimi gibi pek çok kritik konuda AB standartlarında hizmet verdiğini belgelendirdi. Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) ve Vestel, 23 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen sertifika töreni ile Vestel Çağrı Merkezi’nin ‘EN 15838:2009 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldığını duyurdu. ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, düzenlenen törende, Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü A.Tarkan Tekcan’a ‘EN 15838:2009 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Belgesi’ sertifikasını takdim etti. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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