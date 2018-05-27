Vestel'den büyük indirim

Bu arada Vestel ankastrelerde koşulsuz ürün iadesi ve Ramazan ayına özel bereket paketi gibi sürprizler de tüketiciyi bekliyor. Kampanya kapsamında Rüzgar 3000 Şarjlı Süpürge 549 TL yerine 439 TL, Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi 349 TL yerine 229 TL, Elmas Buharlı Ütü 379 TL yerine 259 TL, Tarçın BR El Blenderı 149 TL yerine 89 TL ve Perilla Mikser 169 TL yerine 129 TL’den satışa sunuluyor.

Kampanyaya dahil olan Vestel yetkili satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set veya 500 TL ve üzeri NF buzdolabı modeli alımlarına 200 TL değerindeki Sütaş Lezzet Paketi hediye edilecek. Vestel’in yeni teknolojisi Sıcak Hava Kalkanlı Ankastre Fırın ve geniş hacimli buzdolaplarının da dahil olduğu kampanya ile sofralar Sütaş lezzet paketi ile bereketlenecek.