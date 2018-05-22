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Vestel’den inovasyonda bir ilk

Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu

22 Mayıs 2018 Salı 17:09
Vestel’den inovasyonda bir ilk

Avrupa’nın en büyük resmi organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi’ne, 2017 yılında 408 patent başvurusu yapan Vestel Elektronik, dünya devlerini geride bırakarak listeye ilk 50’den girmeyi başardı. Vestel’in başvuruları, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, her zaman Türkiye’yi en yeni teknolojilerle tanıştıran ilk marka olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bunu yapmak için de bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bin 600 kişiyi aşkın güçlü Ar-Ge ekibimiz ve 8 Ar-Ge merkezimiz Vestel’i ileri taşıyacak değerler... Bu merkezlerden çıkan fikirler, yenilikçilik anlayışımızın ürünlerine dönüşüyor. Nitekim faaliyet alanlarımız özelinde yaptığımız 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’nin sıralamasındaki tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya devlerinin yer aldığı Avrupa Patent Ofisi sıralamasında, dünyaca ünlü büyük şirketleri geride bırakarak ilk 50’de yer almak, yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Her geçen yıl teknoloji alanında rekabetin arttığı bir ortamda, Vestel Elektronik’in sıralamaya tek Türk şirketi olarak girmesine katkıda bulunan, başta Fikri Haklar Departmanı’ndaki çalışma arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.” EKONOMİ SERVİSİ

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