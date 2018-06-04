Vestel’den rekor tasarruf

Vestel, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl da ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ne layık görüldü. Vestel açıklamasına göre, şirket yaptığı yatırımlarla yaklaşık 18 bin hanenin harcadığı enerji kadar tasarruf ederek sürdürülebilirlik konusundaki başarısını ispat etti. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Enerji ekonominin ve sosyal yaşamın en önemli girdilerinden biri. Nüfusun, kentleşmenin ve teknolojik gelişmelerin artışı ile enerji ihtiyacı da artış gösteriyor. Buna karşılık tüm dünya enerji tasarrufu eğilimi gösteriyor. Biz de Vestel olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Vestel City’de bir yılda yaklaşık 18 bin hanenin harcadığı enerjiye denk gelecek tasarruf sağladık. Ayrıca 11 bin 771 ton karbondioksit salınımını engellemiş olduk. Bu da yaklaşık 1.5 milyon ağacın temizlediği havaya denk geliyor” ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ