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Vize krizi çözüldü ABD turları patladı

Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD turlarına talep patlaması yaşanıyor. Pahalı tur olarak görülen ABD’ye satışlar yüzde 30 arttı. Turizmciler, 2018’de de ilginin devam edeceğini belirtiyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:36
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Vize krizi çözüldü ABD turları patladı

EKONOMİ SERVİSİ

Amerika ile Türkiye arasında 8 Ekim'den bu yana süren vize krizinin 2017'nin son günlerinde çözüme kavuşması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'den ABD'ye tatil amaçlı gitmek isteyenler gemi ve paket turlara hücum etti.

Turizmciler, vize krizinden önceki döneme göre talebin yüzde 30 arttığını belirtiyor. ABD merkezli cruise firması Royal Caribbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, 2016'da Miami kalkışlı Karayipler turuna Türkiye'den 3 bin 500 kişi gönderdiklerini, 2017'de bu sayının 4 bin 200'e çıktığını hatırlattı.

Canıyılmaz, "Vize krizi öncesinde bu sayı 4 bin civarındayken, kriz çözüldükten sonra 5 bin 500'lere çıktı. Yüzde 30'un üzerinde bir artış var. Kriz devam etseydi geçen yılki turist sayısının yüzde 80'ini kaybederdik" dedi.

Bu yıl Türkiye'den, Miami kalkışlı cruise turlarına 5 bin 500-6 bin kişiyi göndermeyi hedeflediklerini kaydeden Canıyılmaz, "Türk Hava Yolları'nın Miami'ye direkt sefer başlatması Türk turistin ilgisini artırdı" değerlendirmesini yaptı.

Vize krizinin çözülmesiyle birlikte ABD turlarına olan ilginin de yüzde 30 arttığını belirten Prontotour'un patronu Ali Onaran ise "Kriz öncesi ABD'ye rutin satışlar 100 kişiyken, şimdi bu oran 130'a çıktı" dedi.

Yerli turistin ABD'yi daha çok sağlık, iş, okul için tercih ettiğini anlatan Onaran, "Yaklaşık 20 bin kişi paket turlarla tatil amaçlı ABD'ye gidiyor. En çok Miami-Orlando turları tercih ediliyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Vize KriziABDTurizmciler2018
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