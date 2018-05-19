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Vodafone'a 4 ödül birden

Vodafone Türkiye, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan Effie’de 4 ödül birden alarak önemli bir başarıya imza attı. Vodafone, Effie 2018’den 2 Altın Effie ve 2 Bronz Effie ile döndü

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:44
Vodafone'a 4 ödül birden

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi ve yaratıcı pazarlama iletişimi kampanyalarıyla ödül almaya devam ediyor. Vodafone, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı.

Vodafone; Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide işbirliğiyle bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, “Telekomünikasyon” kategorisinde “Network – Sorry” ve “Medyayı Yeniden Yaratanlar” kategorisinde “Red – Fi” kampanyalarıyla Altın Effie alırken, “Telekomünikasyon” kategorisinde “Network – Baba Ben Uyuyamıyorum” ve “Red – Vodafone Pass Lansmanı” kampanyalarıyla da Bronz Effie’ye layık görüldü.

En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü Ebru Özgüç, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyuyoruz. İletişim çalışmalarımızda her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle hareket ediyoruz.

Pazarlama ve iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden Effie 2018’de elde ettiğimiz bu önemli sonuç, sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Tüketici nezdinde bir güven markası olduğumuzu ve her geçen gün daha da büyüdüğümüzü, aldığımız ödüllerle de teyit etmiş olduk. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da medya ve kreatif ajanslarımızla akılda kalıcı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz.”
EKONOMİ SERVİSİ

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