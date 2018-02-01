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Vodafone, abone sayısında 23 milyonu geçti

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2017-18 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü

01 Şubat 2018 Perşembe 17:24
Vodafone, abone sayısında 23 milyonu geçti

Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artırdı.

Buna göre, şirketin Ekim-Aralık 2017'deki 3 aylık dönemde servis gelirleri 2.3 milyar TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.2 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı yüzde 50.6’ya ulaştı.

Böylece Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı abone bazı, faturasız abone bazını aşmış oldu. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazının büyümesinde etkili oldu.

2017-18 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu: "Bu çeyrekte hem 4.5G hizmetlerimize, hem de toplam genişbant hizmetlerimize odaklandık.

Müşterilerimizin daha çok dijital dünya odaklı olduğunu ve daha çok data hizmetlerimizden faydalandığını görüyoruz. Bu durum, müşterilerimizin data kullanım oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81’lik büyüme olarak kendini gösterdi.”
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
CeyrekİstikrarlıVodafone Türkiye
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